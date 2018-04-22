Başkan Çaylı’dan 23 Nisan mesajı

Karabük Yenice ilçesi Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çaylı mesajında, 23 Nisan 1920’nin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu kaydetti. Atatürk’ün sahip olduğu çağdaş Türkiye vizyonunun temelinde, demokratik bir yönetim ideali olduğunu kaydeden Çaylı, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasadaki tanımıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyledi.

Çaylı, "Ne mutlu ki, Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine, çağdaşlaşma hedeflerine bugün her zamankinden daha yakın bir noktada bulunuyoruz. Bugün 98 nci açılış yıl dönümünü kutlayan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle, her zamankinden daha da güçlü olan Cumhuriyetimizle, geleceğe güven içinde bakıyoruz. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı olarak bütün insanlık için aydınlık bir gelecek çağrısıdır. Bu vesile ile 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün çocukları sevgiyle kucaklıyorum" dedi.