Başkan Çaylı’dan İHA’ya ziyaret

Karabük’ün Yenice İlçe Belediye Başkanı Zeki Çaylı İhlas Haber Ajansı (İHA) Karabük Temsilciliğini ziyaret etti.
Belediye Başkanı Zeki Çaylı’nın ziyaretine Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Mücahit Toprak’ta katıldı. İHA Bartın Temsilcisi Yasin Erdem Başkan Çaylı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret esnasında konuşan Başkan Çaylı, belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Yenice turizminde önemli bir yer edinen Yenice seyir terası ve bungalov evlerinde çalışmalarımız tamamladık. Nisan ayı içersinde resmi açılışımızı yapacağız. Seyir terasımız kısmen faaliyette. Yapımı tamamlanan bungalov evlerimizin de hizmete girmesiyle turizm alanında büyük bir yol kat etmiş olacağız. 9 yeni bungalov ev daha yapacağız. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Bu noktada BAKKA’ya başvuracağız. Projemiz onaylandığından bu evleri de kısa sürede tamamlayarak 2019 seçimlere yeni projeleri hazırlayacağız. Bu noktada İhlas Haber Ajansı olarak belediyemizin çalışmalarına yer vermeniz bizi mutlu ediyor" dedi.
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