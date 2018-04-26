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Başkan Çeçrioğlu, Başçayırlı kadınların sesini duydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 08:23 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesinin Başçayır Mahallesinde yaşayan kadınların taleplerini yerine getirdi.Köşk’ün en büyük kırsal mahallelerinden Başçayır’da, bakımsız kalan yolun tozu bir süre önce vatandaşları isyan ettirmişti.

Başkan Çeçrioğlu, Başçayırlı kadınların sesini duydu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesinin Başçayır Mahallesinde yaşayan kadınların taleplerini yerine getirdi.

Köşk’ün en büyük kırsal mahallelerinden Başçayır’da, bakımsız kalan yolun tozu bir süre önce vatandaşları isyan ettirmişti. Bu çileye dayanamayan bir aile mahalleden taşınınca, diğer vatandaşlar,da seslerini duyurabilmek için yolu kapatarak eylem yapmışlardı.

Köşk İlçesi’nin Başçayır Mahalle merkezinden geçen Ahatlar, Menteşeler, Cumayanı, Ketenyeri, Sarıçam, Kızılcaköy ve Armutalanı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce alternatif yol oluşturulduğu belirtildi. Başçayır’da bulunan sokakların dar olması ve bu yoğunluğun tehlike arz etmesi nedeniyle kendi arazilerinden feragat eden mahalleli alternatif yol yapımına katkı sağladı. 3 yıl önce gölet yapımı nedeniyle Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kamyon ve iş makinelerinin kullandığı yolun bozulduğunu ifade eden mahalleliler, yolun mahalle içinde kalan kısmının asfalt yapılmasını talep etmişti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Başçayır Mahallesi’nde kadınların talep ettiği yolun çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başçayır Mahallesi’nde yaşayan kadınlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun olaya müdahalesinden sonra yol sevinçlerini yaşamaya başladılar.

Köşk Belediye Meclis Üyesi Davut Yağcı, “Bizim derdimiz yol değildi bizim tek derdimiz tozdu. Köşk Belediyesi Meclis Üyesi olarak sesimi kimselere duyuramadım. Başçayır Mahallemizin kadınlarının yapmış olduğu eyleme bende destek verdim. Sesimizi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu duyarak mağduriyetimizi giderdi. Özlem Başkanımıza Başçayır Mahallemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başçayır Mahallesi’nde yaşayan kadınlar: “ Buradan daha önce hafriyat kamyonları geçerek yolun sulamasını yapıyorlardı. Sulamayı bir anda bıraktılar. Yolun kenarında oturanlar tozdan dolayı evden taşınmak zorunda kaldılar. Astım hastası olan arkadaşlarımız sürekli rahatsızlanıyorlardı. Her yetkiliyi aradık. Kimse sesimize kulak vermedi. Bizde Başçayır Mahallesi kadınları olarak yolu kapattık, eylem yaptık. Derdimize tek çare Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu oldu. Özlem başkanımız bu olayların üzerine bizi aradı. Sabah sulama kamyonları göndereceğini hemen arkasından da asfalt çalışmalarına başlayacağını söyledi. Özlem Başkanımız bize her iyiliği yaptı. Tozdan, mikroptan kurtardı; kapılarımızı açtı. Allah razı olsun” dediler.

Başkan Çeçrioğlu, Başçayırlı kadınların sesini duydu

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