Başkan Çeçrioğlu, Başçayırlı kadınların sesini duydu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk ilçesinin Başçayır Mahallesinde yaşayan kadınların taleplerini yerine getirdi.

Köşk’ün en büyük kırsal mahallelerinden Başçayır’da, bakımsız kalan yolun tozu bir süre önce vatandaşları isyan ettirmişti. Bu çileye dayanamayan bir aile mahalleden taşınınca, diğer vatandaşlar,da seslerini duyurabilmek için yolu kapatarak eylem yapmışlardı.

Köşk İlçesi’nin Başçayır Mahalle merkezinden geçen Ahatlar, Menteşeler, Cumayanı, Ketenyeri, Sarıçam, Kızılcaköy ve Armutalanı mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle yaklaşık 15 yıl önce alternatif yol oluşturulduğu belirtildi. Başçayır’da bulunan sokakların dar olması ve bu yoğunluğun tehlike arz etmesi nedeniyle kendi arazilerinden feragat eden mahalleli alternatif yol yapımına katkı sağladı. 3 yıl önce gölet yapımı nedeniyle Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kamyon ve iş makinelerinin kullandığı yolun bozulduğunu ifade eden mahalleliler, yolun mahalle içinde kalan kısmının asfalt yapılmasını talep etmişti.