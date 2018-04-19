Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Ali Çelik, alkollü hizmet veren TSO Seyirtepe Sosyal Tesisleri ile ilgili sorulara, "Masaya yatırıp görüşeceğiz. Duygularımızla hareket etme şansımız da yok. Biz kadı da değiliz, IV. Murad da değiliz. Ama şunu herkes bilsin, Allah’ın huzurunda hesap vereceğimiz bir işi yapmayız" dedi.
Tokat TSO Başkanı olarak seçilen Dr. Ali Çelik, basın mensupları ile düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Çelik, başlatacakları projeleri dile getirerek, "Başlatmayı düşündüğümüz en önemli şey dertleşme, sohbet ve istişare. Biz eğer bir araya gelip birbirimizi anlayamazsak birbirimize bize başkaları anlatmaya kalkıyor. Dışarıdan kulaktan duyma bir şeylerle bir takım hadiselere yön vermeye çalışıyoruz ve insanlarla alakalı fikir yürütmeye çalışıyoruz. Yıllardır bu şehirde yaşayan insanlar olarak sahada tespit ettiğimiz en büyük sıkıntı ve arızanın bu olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili çok ciddi bir çaba sarf edeceğiz. Bizim ve bizim arkadaşlarımızın bulunduğu hiçbir ortamda üçüncü şahıslarla alakalı bir takım yorumlar ve dedikodular asla yapılmayacak. Bir şehri kendi içinden kemiren en büyük hastalıklardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum” dedi.
7 Nisan TSO seçimlerini çok önemsediğini ifade eden Başkan Çelik, "Tokat’ta ilk defa bir sivil kitle örgütü seçimi bu derece canlı, hararetli ve böyle bir yüksek tempoda geçti. Bundan son derece memnun olduk. Temsil ettiğimiz kurumun toplumda bu kadar önemsenmesi güzel bir şey. Toplumun o kurumdan beklentilerinin artması o kurumun yükünü, sorumluluğunu, vebalini biraz daha artırdı diye düşünüyorum. Dikkatler üzerimizde olduğunu için biraz daha yüksek tempoda çalışacağız ama biz bu şehre daha çok hizmet etme derdinde olduğumuz için yol alabilirsek bundan çok memnun olacağız. Bizimle, arkadaşlarımızla ve kurumla alakalı bir şey duyduğunuzda bir şekilde bize ulaşın ve kafanızdaki soru işaretlerini bizimle gidermeye çalışın" diye konuştu.
"Biz kadı değil, IV Murat değiliz"
Başkan Çelik, TSO’ya ait olan Seyirtepe Tesisleri ile ilgili soruya, "Bu mekanın inşaatı devam ediyorken çok enteresan ve saçma bir dedikodu ve girdabın içine girdik; alkollü mü olsun, alkolsüz mü; öyle mi olsun, böyle mi olsun diye. Bir kısım arkadaşlar olursa ’biz yokuz’ dediler, bir kısım arkadaşlar olmazsa ’biz yokuz’ dediler. Bu açıdan 2-0 yenik başladı burası. Hiçbir insana ve hiçbir olaya karşı beynimizin arkasında sabit bir fikir veya başka bir düşünce niyet yok. Masaya yatırıp görüşeceğiz. Duygularımızla hareket etme şansımız da yok. Biz kadı da değiliz, IV. Murad da değiliz ama şunu herkes bilsin, Allah’ın huzurunda hesap vereceğimiz bir işi yapmayız. Tokat TSO Seyirtepe Tesisleri’nin daha işlevsel bir hale getirilmesi lazım. Özel İdare ile konulup 7 yıllık süreyi azami bir şekilde 27 yıl olarak uzatmaya çalışacağız. Sonra proje hazırlayacağız. Minimum 1 buçuk-2 milyonluk ilave bir yatırımı ön görülsek şartnameye, herkes girmeyecektir böyle bir işin içerisine. Bir arkadaşımıza burayı devredip hızlı bir şekilde proje tadilatını yaptırıp işletmesini ona devretmeyi düşünüyoruz" cevabını verdi.
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