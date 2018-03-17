Başkan Çelik: “Eğer zayıfsanız senaryo yazan değil, piyon olursunuz”

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomisi Beklentileri Forumu’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Eğer zayıfsanız senaryo yazan değil, yazılan senaryoda bir piyon oluyorsunuz” dedi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından 2019’a Doğru Şehirlerin Ekonomisi Beklentileri Forumu düzenlendi. Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Ekonomi işlerimizde Kayseri’nin, teşkilatın ve AK Parti genel merkezinin Kayseri hakkındaki bilgileri toparlaması ve bunu da hem teşkilatlar bazında hem de sivil toplum örgütleri ile Kayseri’nin iş adamları bazında nasıl bir görüntü sağladığını görmek için bir program tertiplediler” dedi.

AK Parti’nin klasik bir particilik yapmadığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Artık klasik particilik yapılmıyor. Başka partiler yapabilir ama AK Parti artık kendini ve ülkeyi aşan bir particilik yapıyor. Sadece seçimden seçime seçmenin yanına giden değil, bir çalışma dönemi boyunca da şehrin ve ülkenin sorunlarını yerinde görmek ve incelemekle ilgili çalışmalar yapıyor. Bugün ki forumda bunun bir örneğidir. Ankara’da genel merkezde oturup gelen seçmenlerin problemleri ile uğraşmak yerine ekonomiyi top yekun büyütüp herkese iş sağlanacak şekilde projeler üretmek için bu tip çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada gücün hakim olduğu bir devirde olduklarını kaydeden Başkan Çelik, “Ekonomik güç sayesinde artık dünya, ülkeler ve şehirler yönetiliyor. Eğer gücünüz varsa bir yerlerde oluyorsunuz, gücünüz yoksa ayakaltında sürünüp gidiyorsunuz. Dünyada bütün dengeler bu ekonomik güçlerin yerine kuruluyor. Ekonominiz iyiyse kalkınıyorsunuz, yoksa geri kalmış ülkeler sınıfında ayaklar altında ezilip gidiyorsunuz. Eğer güçlüyseniz senaryo yazan ülke oluyorsunuz. Eğer zayıfsanız senaryo yazan değil, yazılan senaryoda bir piyon oluyorsunuz. Size biçilen rol neyse, onu oynamak sizin göreviniz oluyor. En basit örneği, son günlerdeki Suriye gerçeği. Bizim gönül coğrafyamızda güya dünyanın en gelişmiş ülkeleri burada at koşturuyor. Artık biz böyle bir dönemde ‘1 dakika, bu coğrafyalar bizim coğrafyamız. Burada bir şey yapılacaksa burada önce biz olmalıyız’ diyebiliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa ise, “Ekonomisin güçlü olmayan ülkelerin dünyada pek yeri yok. Şuanda Afrin’de mazlumların yanında yer alarak kahramanca bir mücadeleyi yürütebilecek mermiye, topa ve tüfeğe ihtiyaç var. Buda önce ekonomik güçle, ekonomik gücünde siyaseten milli bir ekonomi politikası ile olduğunu burada itiraf etmek durumundayız. O bakımdan 2019’a giderken 81 vilayetimizin ekonomik beklentilerini ölçmek istiyoruz” diye konuştu.