Başkan Çelik esnafları ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İnönü Bulvarı’ndaki esnafları ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İnönü Bulvarı üzerindeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Çelik, sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen esnaf ziyareti sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da görüştü.
Her girdiği iş yerinde esnaf ve vatandaşların ilgisiyle karşılanan Başkan Çelik, gösterilen ilgiye aynı ilgiyle cevap vererek yaptıkları çalışmalarla ilgili teveccühler karşısında dua istedi. Esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatır soran Başkan Mustafa Çelik, esnaf ve vatandaşların taleplerini de aldı.
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