Başkan Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’nde Nisan ayında sergilenmeye başlayacak olan Devr-i Dinozor Sergisi’ni gezdi

Kayseri Bilim Merkezi, toplumun tüm kesimlerinin merakla takip edebileceği muhteşem bir sergiyi daha Kayseri’ye getiriyor. 13 ayrı dinozorun birebir replikalarının bulunduğu Devr-i Dinozor Sergisi’ni kurulum aşamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de gezdi. Başkan Çelik, serginin büyük ilgi göreceğine inancını dile getirdi.
Bilimsel bilgiyi geniş toplum kitlelerine aktarmak hedefini ilke edinen ve Anadolu’nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi Devr-i Dinozor sergisi ile tarih boyunca en fazla merak edilen canlılardan olan dinozorları Kayserililerin ayağına getiriyor. Bilimi genç kuşaklara sevdirmek ve analitik düşünce yapısına sahip geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla bilimin uygulamalı ve eğlenceli yönünü vatandaşlarla buluşturan Kayseri Bilim Merkezi 750 metrekarelik alanda 150 milyon yıl önce dünyada egemen olan dinozorların replikalarını sergileyecek. “Devr-i Dinozor” sergisinde 3 farklı çağda yaşamış, 13 ayrı dinozorun birebir replikaları özel efektler ve bitki örtüsünü içeren dekorlarla birlikte ziyaretçilere sunulacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim Merkezi’nde kurulmakta olan sergiyi gezerek bilgi aldı. Devr-i Dinozor sergisinin 6 ay boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde sergileneceğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bilim Merkezi’nde kalıcı sergi salonlarımız ve 6 aylık dönemler halinde değişen geçici sergi salonumuz var. Bu salonumuzda “Mars ile Yüz Yüze” adlı sergimiz vardı. O sergiyi şimdi Türkiye’de başka bir bilim merkezine gönderdik. Bu salonumuzda 6 ay boyunca Dinozorlar Sergisi yer alacak. Hazırlıklarımız hızla devam ediyor. 150 milyon yıl önce dünyaya hakim olmuş dinozorların geçmişten günümüze hayat hikayelerinin anlatıldığı panolar, o döneme ait imitasyon iskelet örnekleri ve o dönemde yaşayan dinozorları ziyaretçiler takip edebilecekler. Nisan ayı başında açmayı planladığımız bu sergiye tüm hemşehrilerimi davet ediyorum” dedi.
BAŞKAN ÇELİK ÖĞRENCİLERLE PLANETARYUMDA
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’nde ayrıca Türkiye’nin en büyük planetaryumu olan gök evinde öğrencilerle bir araya geldi. Şükrü Malaz İlkokulu ve Hacılar İstiklal İlkokulu’ndan gelen 110 kişilik öğrenci grubuyla birlikte bir süre planetaryumda bilimsel film izleyen Başkan Çelik, daha sonra öğrenciler ve öğretmenlerle görüşerek Bilim Merkezi ile ilgili fikirlerini aldı. Öğretmenler çocuklar için çok yararlı olan böylesine bir tesisin Kayseri’ye kazandırılmış olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.
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