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Başkan Çelik, Keykubat Kent Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin yeni sosyal yaşam alanı olacak olan Keykubat Tepesi’nde bürokratlarıyla birlikte yeni proje üzerinde çalıştı.

Başkan Çelik, Keykubat Kent Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin yeni sosyal yaşam alanı olacak olan Keykubat Tepesi’nde bürokratlarıyla birlikte yeni proje üzerinde çalıştı. Başkan Çelik, 1 milyon 100 bin metrekare büyüklüğündeki farklı etkinlik alanlarıyla Kayseri’nin yeni cazibe merkezi olacak olan Keykubat Kent Park’ı iki yılda tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin geleceğine kazandırılacak en önemli eserlerden birisi olacak olan Keykubat Kent Park’ın yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. Bürokratlarıyla birlikte bölgeye giden Başkan Çelik, projeler üzerinde çalışarak yapılacak etkinlik alanlarının bulunacağı bölgeleri yerinde gördü.
DEVASA BÜYÜKLÜKTE BİR PARK
Keykubat Kent Park’ın aynı zamanda bir kent ormanı niteliğinde olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kayseri’de kişi başına düşen yeşil alanı artırma anlamında çok büyük ölçekli park kazandırma çalışmalarımızın başında Keykubat Projesi geliyor. Keykubat’ta 1 milyon 100 bin m2’lik bir alanda gerekli altyapı çalışmalarına başladık. Buradaki inşaatların yapımı zaman alacağı için, öncelikli olarak Keykubat Tepesi’nin yeşillendirilmesi için çalışıyoruz. 1 milyon 100 bin m2’lik alanın yaklaşık 700 bin m2’lik bölümü ağaçlandırılacak. Hemşehrilerimiz buraya geldiğinde doğayla iç içe olsunlar istiyoruz” dedi.
MACERA PARK, MEYVE BAHÇELERİ VE DAHA NELER NELER
Keykubat Kent Park içerisinde yer alacak etkinlik alanlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada bir meyve bahçesi yapıyoruz. 30’dan fazla meyvenin ağaçlarını dikeceğiz. Karadut, vişne, kiraz gibi çeşit çeşit meyveler dalından toplanıp yenebilecek. Hünnap da dahil bu iklimde oluşabilecek tüm meyveleri dikeceğiz. Ayrıca çok büyük bir etkinlik çayırı bu alanın içerisinde yer alacak. Festivaller, etkinlikler burada yapılabilecek. Her türlü sporun yapılabileceği spor alanları, futbol sahaları yine burada olacak. Ayrıca hemşehrilerimizin hafta sonu geldiğinde piknik yapabilecekleri alanlar bulunacak. Birden fazla mekanda seyir terasları yapacağız. Özellikle Keykubat’ın tepe bölgesinde yeme-içme mekanlarının bulunacağı seyir alanı olacak. Burada ayrıca göle bakan tarafta kıdemli yaşam köyü yapacağız. Kıdemli Yaşam Köyü’nün içerisinde yaşlılarımızın kalabileceği doğayla iç içe 1+1 daireler olacak. Projede ayrıca gençlerimiz için adrenalin alanlarının yer alacağı Macera Park bulunacak. Burada çeşitli yürüyüş, koşu, bisiklet, ATV motor parkurları da olacak. Keykubat Park’a ulaşımın sağlanması için farklı yerlerden giriş noktaları yapıyoruz. Gerek Bölge Hastanesi tarafından, gerekse eski çevre yolu tarafından buraya ulaşılabilecek. Matbaacılar Sitesi tarafından da yatay asansör ile çıkış olacak. Hemşehrilerimiz aşağıya arabasını park edip, şehri seyrederek yatay asansörle yukarı çıkacaklar. Devasa ölçekli bir park olacak.”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, senelerce sürecek bir işi 2 yıl içinde bitirmeyi planladıklarını belirtti. Adım adım projeyi uygulayacaklarını vurgulayan Başkan Çelik, ilk etapta ana yollar, altyapı ve ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını söyledi. Başkan Çelik, önümüzdeki günlerde öğrencilerle birlikte bölgede ağaç dikimi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Başkan Çelik, Keykubat Kent Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

Başkan Çelik, Keykubat Kent Park projesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu

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