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Başkan Çelik: “Sadece madden değil manen de kalkınmalıyız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Miraç Kandiliyle ilgili yayımladığı mesajında, toplumların değerlerinden taviz vermeden yaşaması gerektiğini ifade etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Miraç Gecesi gibi ulvi gecelerin rahmet ve berekete vesile olduğunu dile getirdi ve bu gecelerin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Çelik: “Sadece madden değil manen de kalkınmalıyız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Miraç Kandiliyle ilgili yayımladığı mesajında, toplumların değerlerinden taviz vermeden yaşaması gerektiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Miraç Gecesi gibi ulvi gecelerin rahmet ve berekete vesile olduğunu dile getirdi ve bu gecelerin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Böyle gecelerin huzurun da kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın miraca yükselerek Rabbimize vasıl olması gibi, bizlerin de gönül miracı ile rahmete ve bağışlanmaya vasıl olmasını tüm kalbimle diliyorum. Rabbim bizleri böyle gecelerin kıymetini bilenlerden eylesin” dedi.
Açıklamasında, insanlığın hızla maddiyata kaymasının olumsuzluklarına da vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, “Sürekli zenginleşme ve sürekli silahlanma arzusunun dünyayı getirdiği nokta aşikardır. Bu nedenle sadece madden kalkınmaya değil manen kalkınmaya da önem verilmesi gerektiği kaçınılmazdır. Bu anlamda Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olma tavrı değerlerimize ve inancımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuzun göstergesidir. Miraç Gecesi vesilesiyle tüm insanlığın manen de zenginleşmesini ve huzur bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere tüm Müslümanların Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, insanlık için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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