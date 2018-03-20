Başkan Çelik, Talas Sosyal Yaşam Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu

Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ve Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile birlikte temelini attığı Talas Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, inşaatın son durumunu yerinde inceledi ve Sosyal Yaşam Merkezi’ni en kısa sürede tamamlayarak Talaslıların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Talas’ın sosyal hayatına renk katacak olan Sosyal Yaşam Merkezi’nin temelini 6 Temmuz 2017 tarihinde atmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi inşaatına giderek çalışmaları yerinde gördü.

İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Ekiplerimizle beraber belediyemizin hizmet binalarında çalışmaları sürdürürken, bir taraftan da sahada yapılan projeleri sürekli takip ediyoruz. Doğrusu işin sahibi projeyi yerinde inceleyince ve takip edince hem o işin kalitesi artıyor hem de daha çabuk bitiriliyor” dedi.

Talas Sosyal Yaşam Merkezi inşaatının da hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Talas’ımızın sosyal hayatına renk katacak bir proje yapıyoruz. İçerisindeki hem kadınlar hem erkekler için ayrı ayrı yüzme havuzlarıyla, fitness salonlarıyla, toplantı salonlarıyla, çocuklarımız için kreşiyle, KAYMEK’in kurs verebileceği derslikleriyle dört dörtlük bir tesis oluyor. Beş yıldızlı otellerden çok daha lüks ve kaliteli tesisi inşallah kısa süre içerisinde bitirip Talas’taki halkımızın kullanımına açmak istiyoruz. Kazasız belasız bitmesini umuyorum. Yaklaşık 5 bin metrekare inşaat alanı olan bu tesisimizin maliyeti, çevre düzenlemesiyle beraber 6 milyon TL’yi geçiyor; ama bu paraya değiyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.