HABER

Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kandil simidi ikram etti.Şehzadeler Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla bin 500 kişiye kandil simidi dağıttı.

Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kandil simidi ikram etti.
Şehzadeler Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla bin 500 kişiye kandil simidi dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çelik kandil simidi alan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti. Regaip ve üç ayların yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu yeni başlayışlarda insanların dileği, duası, umudu, sevinci bolluk ve bereket dolu bir mevsime kucak açmak, kışın zor ve zahmetli yanından kurtuluyor olmaktır. Bu büyük sevinç ve huzurla Allah’ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime üç aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaip Kandilini daha idrak ediyoruz. Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Şehzadeler Belediyesi olarak, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Manisalı hemşerilerimize bin 500 kutu kandil simidi ikramında bulunuyoruz. Bu vesile ile aziz milletimin, cümle Müslümanların ve hemşerilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam âlemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.