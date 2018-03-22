Başkan Çelik vatandaşlara kandil simidi dağıttı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kandil simidi ikram etti.

Şehzadeler Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla bin 500 kişiye kandil simidi dağıttı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Manisalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Başkan Çelik kandil simidi alan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşarak kandillerini tebrik etti. Regaip ve üç ayların yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Bu yeni başlayışlarda insanların dileği, duası, umudu, sevinci bolluk ve bereket dolu bir mevsime kucak açmak, kışın zor ve zahmetli yanından kurtuluyor olmaktır. Bu büyük sevinç ve huzurla Allah’ın rahmeti, bereketi, bağışlaması bol bir manevi mevsime üç aylara girişimizi müjdeleyen bir Regaip Kandilini daha idrak ediyoruz. Üç ayları ve kandil günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. Şehzadeler Belediyesi olarak, üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Manisalı hemşerilerimize bin 500 kutu kandil simidi ikramında bulunuyoruz. Bu vesile ile aziz milletimin, cümle Müslümanların ve hemşerilerimin Regaip Kandilini tebrik ediyorum. Halkımıza, ülkemize, İslam âlemine ve tüm dünyaya hayırlar, bereketler, barış ve huzur getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.