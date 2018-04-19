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Başkan Çelik: “Verimsiz kullanılan enerji nedeniyle paramız boşa gidiyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından düzenlenen Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, verimsiz kullanılan enerji nedeniyle her yıl 7-8 milyar dolar paramızın boşa gittiğini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentte bir otelde yapılan Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’nin açılışında yalıtımın öneminden bahsetti.

Başkan Çelik: “Verimsiz kullanılan enerji nedeniyle paramız boşa gidiyor”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından düzenlenen Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, verimsiz kullanılan enerji nedeniyle her yıl 7-8 milyar dolar paramızın boşa gittiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kentte bir otelde yapılan Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri’nin açılışında yalıtımın öneminden bahsetti. Kayseri’de karasal iklimin hakim olduğunu hatırlatan ve gece ile gündüz arasındaki ısı farkının 30 dereceye kadar çıktığını ifade eden Başkan Çelik, bu nedenle yalıtımın çok önemli olduğunu söyledi. Enerjinin pahalı ve değerli bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Çelik, “Ortadoğu’daki savaşların ana sebebi enerji ve su. Ülke olarak tükettiğimiz enerjinin yüzde 75’ini dışarıdan alıyoruz. Bu enerjinin de yüzde 40’ını ısıtma ve soğutma amaçlı kullanıyoruz; ama verimli kullanamıyoruz. Sadece binalarda verimsiz kullandığımız enerjiden dolayı her yıl 7-8 milyar dolarlık bir paramız boşa gidiyor. Bunu önlemenin yolları biliniyor. Kayseri parayı kolay kazanmadığı için kıymetini bilir. Bu anlamda verimliliğin hesabını da bilmemiz gerekiyor” dedi.
Enerjiyi verimli kullanmayla ilgili insan vücudunu örnek gösteren Başkan Mustafa Çelik, “Çevre ısısı çok farklı olsa bile insan vücudu, ısısını 36-37 derecede sabit tutuyor. Aldığımız gıdalardan elde edilen enerjinin yüzde 30’unu vücut ısısını sabit tutmak için kullanıyoruz. Üşümemek için palto ya da manto giyiyorsak harcadığımız enerji miktarı sekizde bire düşüyor. Bu örnekte de görüldüğü gibi yalıtım her anlamda önemli” diye konuştu
Öte yandan İZODER Genel Başkanı Levent Pelesen ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Levent Pelesen, Başkan Çelik’e İZODER’in çalışmaları hakkında bilgi verdi ve düzenlemiş oldukları seminere davet etti.

Başkan Çelik: “Verimsiz kullanılan enerji nedeniyle paramız boşa gidiyor”

Başkan Çelik: “Verimsiz kullanılan enerji nedeniyle paramız boşa gidiyor”

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