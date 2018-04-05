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Başkan Çelikcan: "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini Yüreğir’de hayata geçirdiklerini belirtti.Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya ve yapımcısı İsmail Çanak Yüreğirli vatandaşlarla buluştu.Programda konuşan Başkan Mahmut Çelikcan, hayata geçirilen sosyal ve kültürel belediyeciliğin merkezinde vatandaşlar olduğunu söyleyerek, ’’İnsana dokunan projelerimizle birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldük.

Başkan Çelikcan: "Sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini Yüreğir’de hayata geçirdiklerini belirtti.
Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya ve yapımcısı İsmail Çanak Yüreğirli vatandaşlarla buluştu.
Programda konuşan Başkan Mahmut Çelikcan, hayata geçirilen sosyal ve kültürel belediyeciliğin merkezinde vatandaşlar olduğunu söyleyerek, ’’İnsana dokunan projelerimizle birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görüldük. Bundan sonra da merkezinde insan olan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Yüreğir’de konusunda söz sahibi birçok önemli kişiyi ağırladıklarını belirten Çelikcan, ’’Değişik fikirde ve meslekte insanları Yüreğirli vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. En son ’Uyan Türkiyem’ programının sunucusu Tahir Sarıkaya ve yapımcısı İsmail Çanak’ı vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımız merak ettikleri bütün soruları sorma fırsatı yakaladılar” şeklinde konuştu.
Televizyoncuların ve gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirme adına çok önemli bir görevi üstlendiklerini belirten Tahir Sarıkaya canlı yayında başına gelen çok ilginç olayları izleyicilerle paylaştı. Yapılan haberlerin hiç kimseyi memnun etmediğini söyleyen Sarıkaya, ’’Kötüyü de veriyoruz, iyiyi de veriyoruz ki; vatandaşlarımız iyiyle kötüyü ayırt edebilsin, örnekleyebilsin. Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla üstlendiğimiz görev çok önemli. Doğruluğundan emin olduğumuz konularda cesur olmak, korkmamak lazım. Ülkemizde kimse kimseyi dinlemiyor. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi hızla kutuplaşıyoruz’’ diye konuştu.
Yüreğirli vatandaşlarla buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Sarıkaya, ’’Yüreğir’de güzel şeyler oluyor. Bunu bize ulaşan ve sunduğum haberlerden de takip ediyoruz’’ dedi.
Program yapımcısı İsmail Çanak ise yaptığı konuşmada Yüreğir’e her geldiğinde farklı bir projeyle karşılaştığını belirtti.

Başkan Çelikcan:

Başkan Çelikcan:

Başkan Çelikcan:

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