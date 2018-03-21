Başkan Çelikcan’dan başarılı öğrencilere bisiklet

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda başarılı olan 66 öğrenciye bisiklet hediye etti.

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca (BİDEB) bu yıl 49.su düzenlenen Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması, ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, yarışmada başarılı olan öğrencileri kutladı. Yaptıkları çalışmaların devam etmesini isteyen Başkan Çelikcan, ’’Yapacağınız çalışmalarla ileride örnek insanlar ve bilim insanları olmanızı canı gönülden istiyorum’’ diye konuştu.

Ülke olarak dünyada söz sahibi olmak için bilime ve ekonomiye önem verilmesi gerektiğini belirten Çelikcan, ’’Bilime bağlı olarak katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemizin kalkınmasını, büyümesini sağlamayız. Bunu da başaracak olan sizlersiniz’’ dedi.

Başkan Çelikcan, TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda başarılı olan 66 öğrenciye bisiklet hediye etti.