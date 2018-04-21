Başkan Çerçioğlu, Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesislerinin temelini attı

Sultanhisar’a yakışan bir tesis inşa etmek için projelendirilen Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri’nin temeli, binlerce vatandaşın katıldığı törenle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Çerçioğlu "Sultanhisar’a 40 yıl içinde yapılmayan hizmetleri biz 4 yıl içerisinde yaptık. 4 içinde 26 milyon lira yatırım yaptık. Seçimlere kadar 1 yılımız var, en az 10 milyon lira daha yatırım yapacağız. Osman Başkan’la birlikte size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmekten onurluyuz, gururluyuz. Çünkü arkamızda halk var, Sultanhisarlılar var" diye konuştu.
Temel atma törenine CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır başta olmak üzere belediye başkanları, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi ve mahalle muhtarları katıldı. Binlerce vatandaşın al bayraklarla katıldığı tören, şenlik havasında gerçekleştirildi.
“Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik”
Alkışlar arasında Türk bayraklarıyla meydanı gelincik tarlasına döndüren binlerce vatandaşın karşısına çıkan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çok kısa bir süre önce sizlerle birlikteydik. Aydın için, çiftçilerimiz için çok önemli olan Atça Toptancı Hali’nin açılışını yaptık. 2014 yerel seçimlerinde Osman Başkan’la birlikte sizlere altyapı, üst yapı, yollar, bütün eksikleri tamamlayacağımıza söz vermiştik. Osman Başkan’la birlikte size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmekten onurluyuz, gururluyuz" diye konuştu.
"Aydın almadığı yatırımı bizimle aldı"
Aydın’ın tüm ilçelerine büyükşehir belediyesinin 590 milyon lira, ASKİ’nin ise 505 milyon lira yatırım yaptığını söyleyen Çerçioğlu "Aydın, tarihinde böyle bir hizmet almadı. Yeter mi, yetmez. Şimdiye kadar 1.700 kilometre yol yaptık, kalan 10 ay içerisinde de 1.500 kilometre daha yol yapacağız. Her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında, halkın yanında olduk. Biz çiftçinin, kadınların, gençlerin, çocukların yanındayız" dedi.
Tesisin maliyetinin 4 milyon 300 bin lira olduğunu söyleyen Çerçioğlu, gençlere seslenerek, tesis bittikten sonra gelip spor yaparak sağlıklı bireyler olmaları çağrısında bulundu.
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