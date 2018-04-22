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Başkan Çetin koltuğunu çocuklara devretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Gülen Yüzler Semt Kreşi öğrencileri Bade Çakır ve Kayra Belli’ye devretti.Halk Günü’nü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yöneten Bade Çakır ve Kayra Belli, vatandaşlardan gelen sorulara cevap vermeye çalıştı.

Başkan Çetin koltuğunu çocuklara devretti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Gülen Yüzler Semt Kreşi öğrencileri Bade Çakır ve Kayra Belli’ye devretti.
Halk Günü’nü başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte yöneten Bade Çakır ve Kayra Belli, vatandaşlardan gelen sorulara cevap vermeye çalıştı. Soruları Başkan Soner Çetin’den gelen yardımla yanıtlayan çocukların heyecanları gözlerinden okundu. Koltuğuna oturan öğrenciler Başkan Çetin’e, "Büyüyüp bu koltuklarda göreve gelince, tıpkı bugün olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine sahip çıkarak, ülkemize hizmet edeceğiz" dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Çukurova’da düzenlenecek kreş etkinlikleri ile başlayacağını ifade eden Başkan Soner Çetin, ”Belediyeye bağlı Gülen Yüzler Semt Kreşlerimizde çocuklarımızın birbirinden renkli gösterileri olacak. 23 Nisan Pazartesi günü ise Tenis Dağcılık ve Su Sporları Kulübünde Çukurova Belediyesi Cup turnuvası açılış törenini yapacağız. Çocukların seslerinin birlikteliğini, 23 Nisan gibi çok özel bir günde duymak başlı başına bir bayram nedeni oluyor. Tüm Çukurovalıları, 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çetin koltuğunu çocuklara devretti

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