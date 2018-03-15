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Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, her yıl geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine bu yıl da devam edip, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor.Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri ziyaret ediyor.

Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, her yıl geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine bu yıl da devam edip, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor.
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri ziyaret ediyor. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250’nin üzerindeki çocuğu evlerinde program dahilinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettiriyor. Program dahilinde sünnet ziyaretleriyle 250’nin üzerindeki evi tek tek ziyaret edecek olan Selçuk Çetin, gittiği yerlerde apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor. Tebessüm Çarşısı aracılılığıyla aynı zamanda mobilya, beyaz eşya, tekerlekli sandalye, gıda, kıyafet ihtiyacı olanların tespiti yapılarak temin ediliyor.
Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Çetin, yıllardır bu uygulamayı devam ettirdiklerini ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini belirterek, "Sünnet olan bütün çocuklarımızın kayıtlarını Büyükşehir Belediyemizden alıyoruz, hepsinin kaydı var. Bazen ziyaretlerimiz gecikebiliyor, bu unuttuğumuz anlamına gelmesin. Programlar dahilinde hepsini ziyaret edeceğiz. Hemşehrilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi de çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden herkesi tebessüm ettirmek bizim için en güzel hizmettir. Gittiğimiz apartmanlarda komşularla da sohbet edip taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda şu mesajı da veriyoruz; ‘Komşularınızı ihmal etmeyin.’ Çünkü komşuluk ilişkileri çok önemlidir" ifadelerini kaydetti.

Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

Başkan Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

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