Başkan Çetin’den temizlik işçilerine müjde

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçilerin ücretlerine normal artışın dışında ikinci bir iyileştirme daha yapacaklarını söyledi. Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan işçiler, sendikalaşmaları yolunda önlerini açan Başkan Soner Çetin’e teşekkür etmek için Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen Halk Günü’ne katıldı. Çukurova Belediyesi’nde çalışan memurların maaşlarına Türkiye’ye örnek olacak yüzde 52 oranında bir zam yaptıklarını belirten Başkan Çetin, "Kadrolu işçilerimizle DİSK ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yüzde 37.5 artışla benzeri görülmemiş bir sözleşme imzaladık. Taşeron işçilerimiz kadroya geçti. Ben istiyorum ki taşerondan kadroya geçen emekçi kardeşlerimizle de toplu iş sözleşmesi yapalım. Sahada çalışan temizlik personeline yüzde 15 park bahçeler personeline yüzde 10 iyileştirme yapmıştık. Ama sizler hakettiğinizden azını alıyorsunuz. Bugün başarılıysak, güzel işlere imza atıyorsak burada siz emekçi kardeşlerimin katkısı çok büyük. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizlere yani sahada çalışan işçilerimize normal artışın dışında 2’inci bir iyileştirme daha yapacağız” dedi. Başkan Çetin’in konuşmasını alkışlarla karşılayan işçiler, “İşçi Başkan el ele Büyükşehir’e” tezahüratında bulundular.

“Adana’yı en iyi şekilde tanıtıyoruz"

Halk Günü’ne gelen vatandaşlara faaliyet raporunu sunan ve hizmetler hakkında bilgi veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın tanıtımına önemli katkı sunduklarını ifade etti. Çetin, "Geçtiğimiz hafta İzmir’de yapılan Adana Tanıtım Günleri’nde Adana’mızın ve Çukurova Belediyemizin hizmetlerinin ve projelerinin en iyi şekilde tanıtımı yapıldı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalına Çukurova Belediyesi olarak üzerimize düşen katkıyı yaptık. Adana’nın sadece adli vakalarla anılan bir şehir olmadığını göstermek zorundayız. Son zamanlarda hem Lezzet Festivali hem de Portakal Çiçeği Karnavalıyla şehrimizin gündeme gelmesi sevindirici. Bu nedenle karnavala sonuna kadar sahip çıkacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz. Zaten biz bu yola ‘Adana’yı kültür sanat ve festivaller kenti yapacağız’ diyerek çıktık. Ve dediğimiz gibi de oldu. Uluslararası Karikatür Festivali, Orhan Kemal Edebiyat Festivali ile Türkiye’de konuşulan festivallere imza attık. Adana’yı en iyi şekilde tanıtıyoruz. Bu yolda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.