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Başkan Çetin’i ilk babası kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığına seçilen Davut Çetin’i ilk kutlayan kişi babası Mehmet Çetin oldu.ATSO seçimlerin sonuçlanmasının ardından Mehmet Çetin oğlu Davut Çetin’i kutlayarak, başarılar diledi.

Başkan Çetin’i ilk babası kutladı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanlığına seçilen Davut Çetin’i ilk kutlayan kişi babası Mehmet Çetin oldu.
ATSO seçimlerin sonuçlanmasının ardından Mehmet Çetin oğlu Davut Çetin’i kutlayarak, başarılar diledi. Babasının elini öpüp sarılan Davut Çetin, “Bu süreçte ailemden büyük destek gördüm. Başta ailem, ATSO’daki mesai arkadaşlarım ve üyelerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çetin’i ilk babası kutladı

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