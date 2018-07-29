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Başkan çiftçi çiğköftemiz 8 yıldır tescillidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:58 | Son Güncelleme

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adıyaman'ının etsiz çiğ köftenin coğrafi işaret tescilinin alınmasının ayrıt edilmesini gerektiğini belirterek, Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil edilmiştir dedi.Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi olarak bilinen köftesinin coğrafi işaret tescilini almasının yankıları sürüyor.

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Adıyaman'ının etsiz çiğ köftenin coğrafi işaret tescilinin alınmasının ayrıt edilmesini gerektiğini belirterek, Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil edilmiştir dedi.Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi olarak bilinen köftesinin coğrafi işaret tescilini almasının yankıları sürüyor. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, çiğköftenin coğrafi işaretinin kendilerince alındığını belirterek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının 'etsiz çiğ köfte' coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna itiraz etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çiğköfte deyince ilk akla gelen şehrin Şanlıurfa olduğunu söyledi. Adıyaman'ın tescilinin sadece etsiz köfkeyi kapsadığını belirten Çiftçi, Bizim Şanlıurfa çiğköftesi yaklaşık 8 yıldır tescilidir. Bunun için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla bir araya geldik. Konuyu takip ediyoruz. Bunun için itirazlarını yapıyorlar. Adıyaman'daki köfte farklı bir köftedir. Adıyaman ve Komagene köftesi var doğru ama bu Şanlıurfa çiğköftesi değildir. Bunu karıştırmamak lazımdır. Ayrı olarak tescil edilebilir. Fakat çiğköfte olarak Şanlıurfa çiğköftesi 8 yıldır tecil edilmiş bunun tescil numarası ve belgesi belediyemizde mevcuttur. Tescilli çiğköfte Şanlıurfa'nındır. Adıyaman'daki farklı bir köftedir diye konuştu.

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