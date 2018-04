Başkan Çiftçi’den erken seçim değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "AK teşkilatlar olarak bizler seçime hazırız" dedi.

Gün içerisindeki esnaf ve vatandaş temaslarının ardından Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu ve futbolcuları ziyaret eden Başkan Nihat Çiftçi burada yaptığı açıklamasında, "Reisimiz, Cumhurbaşkanımız ve Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için 24 Haziranı belirlemiş oldu. Bizler, gerek ak teşkilatlar, gerek ak belediyeler ve gerekse tüm teşkilatlar bazında seçime hazırız. Biz, bu süreci kapı kapı her sokağı ve her evi ziyaret ederek Türkiye’miz için geride bırakmış olacağız. Ardından bir 5 yıl daha güçlü ülkemiz için yeni bir dönem başlayacak. Sürecin ve seçimimizin Türkiye’miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.