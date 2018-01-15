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Başkan Çiftçi'den refakatçilere çorba

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki hasta yakını refakatçilere bardakta çorba ve ekmek ikramında bulundu.Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, hastanede bulunan mobil ikram çeşmesinden hasta yakınlarına çorba ve ekmek ikramında bulundu. Sabah erken saatlerde işe gitmek zorunda kalan vatandaşlar için 17 noktada sıcak çorba ikramı yapıldığı ve bunun 25 bin kişiye tekabül ettiğini ifade eden Başkan Çiftçi,ikram çeşmesinde doldurduğu bardak çorbaları refakatçilere kendi elleriyle ikramda bulundu.Bir süre hasta yakınlarıyla sohbet eden Çiftçi , daha sonra başhekim İbrahim Keşküş'le birlikte hastaneyi gezerek, doktor, hemşire ve bazı yatan hastalara karanfil dağıttı. Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçede kurdukları çorba evlerinde günlük 25 bin kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunduklarını ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'mızın 13 ilçesinde kurmuş olduğu çorba evleri ile her sabah halkımıza sıcak çorba ikramında bulunuyor. En güzel konu aslında paylaşım ve insanımızı düşünmektir. Kentin bir çok noktasında kurmuş olduğumuz çorba evlerine istinaden, özellikle hastane noktalarında hasta yakınlarına yönelik ikramlarımızı sürdürüyoruz. İnsan endeksli belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirebilmek, bizler için en önemli hizmet anlayışıdır.Yapmış olduğumuz, yolların, bulvarların, köprülü kavşaklar ve tesislerin yanında küçük bir hizmet olabilir ama insana değdiği için çok büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Bugünde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimimiz ile birlikte bu gün çorba dağıtımına katıldık. Önemli olan paylaşmayı bilebilmektir ve insanı düşünebilmektir şeklinde konuştu

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