HABER

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:42 | Son Güncelleme

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, göreve gelişinin 4.yılında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi.

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, göreve gelişinin 4.yılında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi. Başkan Çimen mevcut projelerinin durumunu ve yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.
Ramada Gümüşhane otelde gerçekleştirilen toplantıda Belediye hizmetleriyle ilgili sinevizyon gösterisiyle başlayan programda konuşan Başkan Çimen, bin 460 gündür Gümüşhane Belediye Başkanı olarak şehre hizmet etmeye çalıştığını söyledi.
Başkan Çimen, “Sizden birisi olarak bu hizmetleri hep beraber yaptık. Bu hizmet ve yatırımların Gümüşhane’ye gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, çok değerli bakanlarımıza, hemşehrimiz Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a, hükümetimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gümüşhane’nin butik bir kent olduğunu kaydeden Başkan Çimen, göreve ilk geldiklerinde bir çalışma yaparak sorunları belirlediklerini hiçbir zaman arkaya dönüp bakmadan hızlı bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Çimen, “2014-2018 yılları arasında şehrin tüm altyapı sorunlarını çözeceğimizi söylemiştik. Daha sonra da marka bir kent haline sokacağız demiştik. Söz verdik yapıyoruz. Cesaretli işler yaptık. Ticaretten gelmemiz, işadamı olmamızın bize verdiği cesaretle bu işleri yaptık. Bunları hep beraber yaptık” diye konuştu.
Başkan Çimen konuşmasının ardından yaptığı çalışmaların eski ve yeni hallerini içeren sunumunu gerçekleştirdi.
Mevcut projelerinin ardından başlanacak olan projelerini “kamyon ve tır garajı, Bağlarbaşı mahallesi toplu konur projesi, şehirlerarası otobüs terminali, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde sokak sağlıklaştırmaları” olarak açıklayan Başkan Çimen, 2023 vizyonuna uygun 2019 sonrasındaki projeleri ise şöyle sıraladı:
“Fatih sultan mehmet meydanı, havaray raylı sistem, kemaliye camii ve meydan, tünel kale park, canca kalesi seyir terası, Karşıyaka mesire alanı, Sebahattin aytaç konağı, gençlik parkı cami ve meydan, kuşakkaya cam teras, kent meydanı kentsel yenileme, seyir parkı restorantı, şehir hamamı, güneş enerjisi tarlası, transit yol kenarı oturma alanları.”
Konuşma ve sunumun ardından soru-cevap şeklinde geçen toplantıda 2014 yılında 41 proje vaat ettiklerini, bugüne kadar toplam 45 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çimen, vaat ettikleri projelerden 12’sini yapamadıklarını söyledi.
Belediye’nin ne kadar borcu olduğuyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Çimen, “Göreve geldiğimizde 27 milyon borcu vardı. Yatırım yapmayan, yalnızca çalışanların parasını ödeyen bir belediye idi. Bunun içerisinde 12 milyonun üzerinde piyasa borcu vardı. Biz bu borçları telafi ettik. Yaklaşık 40 milyon civarında kredi borcumuz var. Şuanda da 20 milyon civarında da piyasaya borcumuz var” ifadelerini kullandı.
Tekke köyündeki Gümüşsu fabrikasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Başkan Çimen, fabrikanın taşınıp taşınmaması noktasında gerekirse referandum yapabileceklerini de sözlerine ekledi.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Saadet Partisi (SP) Gümüşhane İl Başkanı Av. Akın Demir, GTSO Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, belediye yöneticileri, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
İstanbul için sürpriz aday! İstanbul için sürpriz aday!
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Emekliye ayrılan vali böyle veda etti

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

Karar yazarı Elif Çakır'dan AK Parti'ye tepki: İmam hatip ve her sokağa cami açacağınıza...

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

İran Devlet Televizyonu'ndan flaş iddia! Ruhani'den Türkiye'ye: Afrin'i Esad'a bırakın

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

'Şike davası' hakimi Hikmet Şen tutuklandı!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

AK Parti'li Ünal'dan MYK ile ilgili iddialara yanıt

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Hasan Gönen dehşet anlarını anlattı

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.