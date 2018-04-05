Başkan Çimen’den STK’larla istişare toplantısı

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, göreve gelişinin 4.yılında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısı düzenledi. Başkan Çimen mevcut projelerinin durumunu ve yeni projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Ramada Gümüşhane otelde gerçekleştirilen toplantıda Belediye hizmetleriyle ilgili sinevizyon gösterisiyle başlayan programda konuşan Başkan Çimen, bin 460 gündür Gümüşhane Belediye Başkanı olarak şehre hizmet etmeye çalıştığını söyledi.

Başkan Çimen, “Sizden birisi olarak bu hizmetleri hep beraber yaptık. Bu hizmet ve yatırımların Gümüşhane’ye gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, çok değerli bakanlarımıza, hemşehrimiz Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a, hükümetimize, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gümüşhane’nin butik bir kent olduğunu kaydeden Başkan Çimen, göreve ilk geldiklerinde bir çalışma yaparak sorunları belirlediklerini hiçbir zaman arkaya dönüp bakmadan hızlı bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Çimen, “2014-2018 yılları arasında şehrin tüm altyapı sorunlarını çözeceğimizi söylemiştik. Daha sonra da marka bir kent haline sokacağız demiştik. Söz verdik yapıyoruz. Cesaretli işler yaptık. Ticaretten gelmemiz, işadamı olmamızın bize verdiği cesaretle bu işleri yaptık. Bunları hep beraber yaptık” diye konuştu.

Başkan Çimen konuşmasının ardından yaptığı çalışmaların eski ve yeni hallerini içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Mevcut projelerinin ardından başlanacak olan projelerini “kamyon ve tır garajı, Bağlarbaşı mahallesi toplu konur projesi, şehirlerarası otobüs terminali, Atatürk ve Cumhuriyet Caddelerinde sokak sağlıklaştırmaları” olarak açıklayan Başkan Çimen, 2023 vizyonuna uygun 2019 sonrasındaki projeleri ise şöyle sıraladı:

“Fatih sultan mehmet meydanı, havaray raylı sistem, kemaliye camii ve meydan, tünel kale park, canca kalesi seyir terası, Karşıyaka mesire alanı, Sebahattin aytaç konağı, gençlik parkı cami ve meydan, kuşakkaya cam teras, kent meydanı kentsel yenileme, seyir parkı restorantı, şehir hamamı, güneş enerjisi tarlası, transit yol kenarı oturma alanları.”

Konuşma ve sunumun ardından soru-cevap şeklinde geçen toplantıda 2014 yılında 41 proje vaat ettiklerini, bugüne kadar toplam 45 projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çimen, vaat ettikleri projelerden 12’sini yapamadıklarını söyledi.

Belediye’nin ne kadar borcu olduğuyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Başkan Çimen, “Göreve geldiğimizde 27 milyon borcu vardı. Yatırım yapmayan, yalnızca çalışanların parasını ödeyen bir belediye idi. Bunun içerisinde 12 milyonun üzerinde piyasa borcu vardı. Biz bu borçları telafi ettik. Yaklaşık 40 milyon civarında kredi borcumuz var. Şuanda da 20 milyon civarında da piyasaya borcumuz var” ifadelerini kullandı.

Tekke köyündeki Gümüşsu fabrikasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Başkan Çimen, fabrikanın taşınıp taşınmaması noktasında gerekirse referandum yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Saadet Partisi (SP) Gümüşhane İl Başkanı Av. Akın Demir, GTSO Başkanı İsmail Akçay, İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, belediye yöneticileri, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.