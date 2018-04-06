Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret eden Adıyaman MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz" dedi.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çırakoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapmış oldukları görüşmeler sonucunda Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini ve bilgi amaçlı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutluay Eren alınan kararın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, konuyla ilgili bir araştırma yaparak yer tahsisi konusunda gerekli çalışmayı başlatacaklarını belirtti.
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum