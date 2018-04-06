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Başkan Çırakoğlu: "Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:08 | Son Güncelleme

Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret eden Adıyaman MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz" dedi.Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çırakoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapmış oldukları görüşmeler sonucunda Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini ve bilgi amaçlı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret ettiklerini dile getirdi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutluay Eren alınan kararın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, konuyla ilgili bir araştırma yaparak yer tahsisi konusunda gerekli çalışmayı başlatacaklarını belirtti.

Gölbaşı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret eden Adıyaman MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz" dedi.
Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çırakoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapmış oldukları görüşmeler sonucunda Başbuğ Alparslan Türkeş adına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini ve bilgi amaçlı Orman İşletme Şefi Mutluay Eren’i ziyaret ettiklerini dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutluay Eren alınan kararın oldukça anlamlı olduğunu belirterek, konuyla ilgili bir araştırma yaparak yer tahsisi konusunda gerekli çalışmayı başlatacaklarını belirtti.

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