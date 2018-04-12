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Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yeni bir çehre kazandıracağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi kentsel dönüşüm alanında devam eden zemin iyileştirme ve alt yapı çalışmalarını kontrol etti.

Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yeni bir çehre kazandıracağız”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi kentsel dönüşüm alanında devam eden zemin iyileştirme ve alt yapı çalışmalarını kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte Kayseri’ye yepyeni bir çehre kazandıracaklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıl, Yunus Emre Mahallesi’nde köhne binaların yıkımını mülkiyet sahipleriyle birlikte gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, inceleme sırasında mahalle sakinlerinin ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı. Köhne yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını takdirle karşılayan bölge sakinleri, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.
Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz yıl, köhne yapıların yıkımını tamamladık ve baharla birlikte burada çalışmalara başladık. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandığında inşai faaliyetler daha da hızlanacak. Çalışmalarla birlikte hak sahipleri yeni konutlarına kavuşacak. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde yapılması gereken sosyal donatılar yapılacak. Hedefimiz, burayı hızlıca bitirip, çevresinde yapılması gereken dönüşümü gerçekleştirmektir. Gaziosman, Yavuzlar ve Yunus Emre Mahallelerin tamamı kentsel dönüşüm kapsamı içerisindedir. Yunus Emre’de başlattığımız kentsel dönüşüm bölgenin giriş kapısıdır. Aşama aşama buraları yaparak, hemşehrilerime yakışır bir mahalle sunacağız. Bölgeyi Kocasinan’a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları içerisinde bölgeye yapılması gereken sosyal donatıların yapılacağını da sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yeni bir çehre kazandıracağız”

Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yeni bir çehre kazandıracağız”

Başkan Çolakbayrakdar: “Kentsel dönüşümle Kayseri’ye yeni bir çehre kazandıracağız”

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