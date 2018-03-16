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Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın atölyeleri, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 11:40 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesinin atölyelerini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını söyledi.Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ile birlikte incelemelerde bulunduğu atölye hakkında çalışanlardan bilgiler aldı.

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın atölyeleri, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

Kocasinan Belediyesinin atölyelerini inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ile birlikte incelemelerde bulunduğu atölye hakkında çalışanlardan bilgiler aldı. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama, motor atölyeleri ve benzin istasyonunun bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, onlara teşekkür etti.

Atölyelerin hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyemizde, Kocasinan Belediyesi bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Öte yandan önümüzdeki aylarda daha yoğun çalışacak araçlarımızın bakımları yapıp, hazır hale getiriyoruz. Atölyemiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Böylelikle atölyemizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak Kayseri ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmet vermek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın atölyeleri, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın atölyeleri, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

Başkan Çolakbayrakdar: “Kocasinan’ın atölyeleri, sanayi sitesi gibi çalışıyor”

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