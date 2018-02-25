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Başkan Çolakbayrakdar kursiyerlerin çalışmalarını inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin kurslarını ziyaret ederek el emeği göz nuru ürünleri inceledi.Kursiyerlerin eserlerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’de aldıkları eğitimler ile birbirinden güzel eserlere imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar kursiyerlerin çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi’nin kurslarını ziyaret ederek el emeği göz nuru ürünleri inceledi.
Kursiyerlerin eserlerini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi’de aldıkları eğitimler ile birbirinden güzel eserlere imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi. Kocasinan Akademi çatısı altında Yeşil Mahalle Kurs Merkezi’nde kadınlara yönelik verilen Dolgu Bebek Yapımı ve Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Kurslarını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kursiyerlerle hasbihal etti. Kursiyerleri, ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, “Hanım kardeşlerimiz, Kocasinan Akademi’de bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer taraftan ise ev bütçesine katkı sağlıyor” diye konuştu. Kocasinan Akademi ile her alanda hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi çatısı altında genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesin kişisel donanımlarını artırmak, saklı kalmış yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak için eğitim faaliyetlerini yürütüyoruz. Haftanın belirli günlerinde katılım göstererek el emeği göz nuruyla çok sayıda çalışmayı ortaya koyan hanım kardeşlerimizin verilen eğitimlerden son derece memnun olduklarını gördük. Kursiyerlerimiz, almış oldukları eğitimlerle her geçen gün daha da donanımlı hale geliyor, kendilerini geliştiriyorlar. Gerekli eğitim sağlandığında ve imkan tanındığında çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar kursiyerlerin çalışmalarını inceledi

Başkan Çolakbayrakdar kursiyerlerin çalışmalarını inceledi

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