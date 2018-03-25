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Başkan Çolakbayrakdar, "Rekor düzeyde asfalt çalışması yapacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesinin en büyük yatırımlarından biri olan asfalt şantiyesinde, tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Çolakbayrakdar, "Rekor düzeyde asfalt çalışması yapacağız"

Kocasinan Belediyesinin en büyük yatırımlarından biri olan asfalt şantiyesinde, tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların son halini kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ile 2017 yılında 260 bin ton asfalt serimi ve 180 kilometre yol yaptıklarını belirterek, 2018 yılı içerisinde rekor düzeyde asfaltlama çalışması yapacaklarını vurguladı.
Asfalt şantiyesi alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. Çalışmaları titizlikle kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı binalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Fen İşleri’nin kalbi olacak olan asfalt şantiyemizde, hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede şantiyemize, müdürlüğümüze bağlı 700 metrekare alana sahip idari bina inşa ettik. 3 bin 750 metrekare kapalı alana sahip hangarları yapıyoruz. Ayrıca çevre dostu özelliği ile 200 bin metrekare alana sahip Kayseri’nin en büyük asfalt plentiyle 2017 yılında 260 bin ton asfalt serimi ve 180 kilometre yol yaptık. Bu yıl içerisinde ise rekor düzeyde asfaltlama çalışması yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar,

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