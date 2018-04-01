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Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yol isteğini yerine getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 10:48 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talatpaşa ve Kayabaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yeni yolun çalışmalarını inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yol isteğini yerine getirdi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talatpaşa ve Kayabaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yeni yolun çalışmalarını inceledi. Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yol talebini hızlıca yerine getirdiklerini vurguladı.
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yol çalışmalarını ilçe genelinde yoğun tempoda sürdürüyor. Bu çerçevede Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde yeni yol çalışmasını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinleriyle de sohbet etti. İlçe sakinlerinin isteklerine göre hizmetler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Başkan Sizi Dinliyor programı kapsamında mahalleleri gezerken, vatandaşlarımızdan gelen taleplerden birisi de Talatpaşa ve Kayabaşı Mahallelerimizi birbirine bağlayacak bir yolun açılmasıydı. Bu talep üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sahadaki çalışmalarına başladı ve şu anda alt yapı çalışmalarını devam ettiriyoruz. Diğer çalışmalarda tamamlandıktan sonra vatandaşlarımızın beklentisi olan bu yolumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar 400 metre uzunluğunda, 5 ile 18 metre arası genişliğinde olan yola, yaklaşık 4 bin ton kaba dolgu malzemesi kullanıldı. Kocasinan Belediyesi olarak geçen yıl, yapmış olduğumuz çalışmaları artırarak yeni hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Argıncık Kayabaşı Mahalle Muhtarı Şeref Yılmaz ise mahalleye yapılan hizmetlerden ve özellikle vatandaş taleplerinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yol isteğini yerine getirdi

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