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Başkan Çolakbayrakdar “Yenilikçi Hizmetlere İmza Attık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Kocasinan’a yapılan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Başkan Çolakbayrakdar “Yenilikçi Hizmetlere İmza Attık”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısında, Kocasinan’a yapılan yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarını vurguladı.

AK Parti Kocasinan Mart Ayı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti il binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Ankara’da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktardıktan sonra Kayseri’ye yapılan hizmetlerden dolayı da Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kocasinan’a yapılan yatırımlar hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar birçok belediyeye örnek olacak. Özellikle Çözüm Merkezi, vatandaşlar ile belediye arasında iletişim ağı oldu. Çözüm Merkezi ile 7/24 ilçe sakinlerimize hizmet ediyoruz. Her geçen gün buradaki çalışmalarımızı yeniliyoruz. Teknolojik imkanlarla vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunuyoruz. Gayretlerimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta mahalle mahalle gezdiklerini belirterek, “Göreve geldiğimden beri AK Parti Kocasinan İlçe Başkanımız Muammer Kılıç ile birlikte mahalle mahalle gezerek, vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Öncelik olarak vatandaşlarımızın beklentisini yerine getirmektir. Bizler vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirirken bir yandan da yeni ve farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetlere imza attık. Bunlardan biri olan Sosyal Market ile ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Ayrıca İkinci El Marketimizde ihtiyaç fazlası ürünleri toplayarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında köprü vazifesi görüyoruz. Her iki merkez ile Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle Sosyal belediyecilik’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz ‘Kocasinan Akademi’ ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz. İlçemize Kocasinan Akademi çatısı altında kadınından erkeğine gencinden yaşlısına herkese hitap eden modern tesisler kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar “Yenilikçi Hizmetlere İmza Attık”

Başkan Çolakbayrakdar “Yenilikçi Hizmetlere İmza Attık”

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