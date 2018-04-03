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Başkan Çolakoğlu’ndan kan bağışına davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 19:36 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma’da 6 Nisan 2012 yılında yaşanan köprü faciasının yıldönümünde köprüde hayatını kaybedenlerin anısı ile Mehmetçikler için kan bağışı düzenleyeceklerini söyledi.Çolakoğlu, “Çaycuma Kızılay Temsilciliği ve AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığının organizasyonu ile ‘ Kan Ver Can Ver’ adı altında bir kan bağış kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz.

Başkan Çolakoğlu’ndan kan bağışına davet

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çaycuma İlçe Başkanı Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma’da 6 Nisan 2012 yılında yaşanan köprü faciasının yıldönümünde köprüde hayatını kaybedenlerin anısı ile Mehmetçikler için kan bağışı düzenleyeceklerini söyledi.
Çolakoğlu, “Çaycuma Kızılay Temsilciliği ve AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığının organizasyonu ile ‘ Kan Ver Can Ver’ adı altında bir kan bağış kampanyası düzenlemiş bulunuyoruz. 6 yıl önce ilçemizde yaşanan köprü faciasında 15 vatandaşımızı yitirdik. 4 kişi ise bulunamadı. Aynı acıyı halen yaşamaktayız. 6 Nisan 2018 Cuma günü saat 11.00’de Atatürk heykeli önünde Milletvekillerimiz ve Teşkilat mensuplarımızın katılımı ile tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz. Bununla beraber köprü faciasında hayatını kaybedenlere tekrar Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Bundan böyle teşkilat olarak köprü faciasında hayatını kaybedenleri böyle anlamlı etkinliklerle anmayı düşünüyoruz. Katkılarından dolayı Kızılay İlçe Temsilciliği çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Çolakoğlu, ayrıca Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. Yıldönümünü kutlayarak, tüm emniyet mensuplarına başarılar diledi.

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