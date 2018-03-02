Başkan Demirtaş, Emniyet Müdürü Kuyu’yu ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, göreve yeni başlayan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu’yu ziyaret etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, meclis üyesi Mustafa Sarı ile birlikte kısa süre önce Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ferdi Kuyu’yu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Kuyu’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. Başkan Demirtaş ziyarette Gülüç Belediyesi’ndeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Kuyu’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe halkının huzur ve güveni için emniyet teşkilatı olarak zaman kavramı olmaksızın üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını söyledi.
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