Başkan Demirtaş, Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173. Yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada görevlerini kahramanca yapan şehit polislere Allah’tan rahmet, görevini sürdüren tüm polislere şükranlarını sundu.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ın Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 173’nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Demirtaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Aziz vatanımızın her karış toprağında canla başla durmaksızın büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası’nı kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polis Teşkilatımızla gurur duymaktayız.

Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk polisi, görevini her zaman fedakârca yapmış, gerektiğinde canını hiçe sayarak ulvi görevlerini yerine getirmiş, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır.

Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olan huzur ve sükûnun demokratik kurallar içerisinde sağlanmasını, hür ve serbest ortamın sürdürülmesini temin etmek polisimizin görevleri arasındadır.

Unutulmamalıdır ki, demokrasinin yaşaması diğer özgürlüklerin yanında ancak toplumda huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür.

Demokrasisi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye’de Emniyet Teşkilatımız da güçlü olacaktır. Polis Haftası’nı bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, bu vesileyle, görevlerini kahramanca yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine saygı ve selamlarımı sunuyorum.”