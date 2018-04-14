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Başkan Dinç, gurbetteki Çankırılı öğrenciler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Şehrimiz İçin Gençlerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında bu kez gurbetteki üniversiteli gençler ile buluştu.İstanbul’da okuyan Çankırılı öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Dinç, genç hemşehrilerine Çankırı’da yaptıkları çalışmalardan ve devam eden projelerden bahsetti.

Başkan Dinç, gurbetteki Çankırılı öğrenciler ile buluştu

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Şehrimiz İçin Gençlerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında bu kez gurbetteki üniversiteli gençler ile buluştu.
İstanbul’da okuyan Çankırılı öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Dinç, genç hemşehrilerine Çankırı’da yaptıkları çalışmalardan ve devam eden projelerden bahsetti. Belediye Başkanı İrfan Dinç’in 14 yıl boyunca "Şehrimiz İçin Gençlerle Buluşuyoruz Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği buluşmalar şehrin sınırlarını aştı. Çankırı’daki gurbetçi gençler ile zaman zaman bir araya gelen Dinç, bu hafta sonunu gurbetteki Çankırılı gençlere ayırdı. Dinç, Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın desteği ile düzenlenen programa katılan gençlere hem tecrübelerini anlattı hem de projelerinden bahsetti.
Çankırı Belediyesinin özellikle gençler için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yapan Dinç, istişare toplantısına katılan öğrencilerin Çankırı için istek ve önerilerini de dinledi. Bir şehri yönetirken zamanı iyi planlamak gerektiğini vurgulayan Dinç, "Ekibinizin de hizmet götürdüğünüz vatandaşların da şehirlerine yapılan yatırımlara karşı hevesli ve duyarlı olması önemli. Çankırı’ya kazandırdığımız her hizmetimizi inanarak ve büyük bir şevk ile yerine getirdik. Bizim asıl derdimiz; sizlere güzel bir Çankırı bırakmaktır" dedi.
Dinç, öğrencilerle gerçekleştirilen buluşmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Başkan Dinç, gurbetteki Çankırılı öğrenciler ile buluştu

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