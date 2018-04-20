Başkan Dingil, öğrencilerin resim sergisini açtı

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışını yaptı.
İskenderun Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, öğrencilerin çok güzel eserler ortaya koyduğunu söyledi.
Sergiyi gezen Başkan Seyfi Dingil, “Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla ürettikleri eserlerin bulunduğu bu anlamlı bir serginin açılmasında emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve serginin açılışına katılan velilerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin sergisi 2 gün boyunca açık kalacak. Tüm halkımızı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" dedi.
Öğrencilerin yıl sonu sergisini açtıklarını belirten okulun resim öğretmeni Mustafa Kara ise, “Resim dersi kapsamında öğrencilerimizin yapmış olduğu yağlı boya, jel mozaik, akridil boya ve pastel boya resimleri sergide bulunuyor. Eğitime verdiği desteklerden dolayı da Başkanımız Seyfi Dingil’e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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