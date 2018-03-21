Başkan Dişli’den ‘Yaşlılar’ gününde anlamlı ziyaret

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, yaşlılar haftası vesilesiyle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, 18 Mart Yaşlılar Haftası nedeni ile Karadavutlu Mahallesi Köy Konağında, Karadavutlu ve Aşırlar Mahallesi’nin yaşlılarıyla bir araya gelerek sohbet etti. 18 Mart Yaşlılar Haftası nedeni ile Karadavutlu ve Aşırlar Mahallesi halkının ileri gelenleriyle bir araya gelen Başkan Dişli ziyarette yaptığı açıklamada, “Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan büyüklerimiz için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamlarını sağlamak, toplum olarak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Recep ayının başladığı ilk günde böyle büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet etmek beni fazlasıyla mutlu etti. Toplumumuzun temel yapısını şekillendiren büyüklerimizin bu önemli haftasını kutluyor sağlıklı ömürler diliyorum”diye konuştu.

“Nostaljik hediye”

Başkan Dişli, program sonunda yaşlılara eskiden sıkça kullandıkları ve tüm haberleri oradan dinledikleri nostaljik bir değeri olan radyo ve çeşitli hediyeler verdi. Başkan Dişli’nin anlamlı ziyareti karşısında büyük mutluluk yaşayan Karadavutlu ve Aşırlar halkı, Başkan Dişli’ye teşekkür etti. Başkan Dişli ayrıca Nasuhlar Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Sadiye Çakır’ı da evinde ziyaret ederek Yaşlılar Haftası’nı kutladı.