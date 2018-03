Başkan Doğan, CHP’lilere Cedit’teki kentsel dönüşümü anlattı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP’lilere Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ndeki bilgilendirme toplantısına CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya, CHP’li belediye meclis üyeleri ve mimarlarla bir araya geldi. Bilgilendirmede İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve teknik ekip de hazır bulundu. Cedit Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışması kapsamında proje ve uzlaşma görüşme detaylarının anlatıldığı buluşmada, vatandaşların ofise gelişleriyle başlayan ve imzayla sonuçlanan süreçle ilgili akış hakkında bilgi verildi. Cedit’teki kentsel dönüşüm projesinin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Doğan, “Projeyle ilgili hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz başladı. İlk günden itibaren bu dönüşüm projesinin tüm Türkiye’ye model olacağını söylüyoruz” dedi.

Proje ile imar emsali düşürüldüğünü ve dönüşümde tarafından yapılan destek hakkında da bilgi veren Doğan, “Bunun anlamı da bu dönüşümle kazanan tamamen vatandaşımız ve şehir olacağı demektir. Cedit’te yeşil alanın arttığı, içerisinde sosyal tesislerin olduğu, vatandaşın kendi oturduğu yerde yeni evine kavuştuğu bir dönüşüm olacak. CHP ilçe başkanına, yönetimine ve meclis üyelerine, bir vatandaşımızla görüşme sürecinin hangi aşamalardan oluştuğunu, görüşmelerde hangi kriterler kullanıldığı, vatandaşımıza nasıl bir seçenek yolu sunulduğu şeffaf bir şekilde anlatıldı. Projenin içeriğini, maliyetlerini, değerini, zorluklarını avantajlarını tek tek örnekleriyle kendilerine anlatmaya çalıştık” diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm projesindeki gayemiz, olası bir deprem felaketinde riskli bölge olan bu mahallemizde can kayıplarının yaşanmaması için bir an önce çağdaş, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları olan bir yaşam alanı sağlamaktır” diyen Doğan, “Bu proje, yerinde dönüşüm özelliği taşıyan, tamamen vatandaşımızın kazancının hedeflendiği bir çalışmadır. İzmit’te yapacağımız ve Türkiye’ye model olacak çalışma ile diğer şehirlerdeki dönüşüm süreci de hızlanacak ve vatandaşlar dönüşümü kendileri isteyecek ve sahiplenecektir. Hak sahipleriyle görüşmelerimiz son derece verimli geçiyor ve birçoğu da ilk görüşmede imza ile sonuçlanıyor. Şimdiye kadar da projenin her aşaması hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz CHP’liler son sunumumuzdan da son derece memnun kaldıklarını belirttiler” şeklinde konuştu.