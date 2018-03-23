HABER

Başkan Doğan, CHP’lilere Cedit’teki kentsel dönüşümü anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Dr.

Başkan Doğan, CHP’lilere Cedit’teki kentsel dönüşümü anlattı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, CHP’lilere Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi’ndeki bilgilendirme toplantısına CHP İzmit İlçe Başkanı Ümit Küçükkaya, CHP’li belediye meclis üyeleri ve mimarlarla bir araya geldi. Bilgilendirmede İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Pala ve teknik ekip de hazır bulundu. Cedit Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışması kapsamında proje ve uzlaşma görüşme detaylarının anlatıldığı buluşmada, vatandaşların ofise gelişleriyle başlayan ve imzayla sonuçlanan süreçle ilgili akış hakkında bilgi verildi. Cedit’teki kentsel dönüşüm projesinin Türkiye’ye örnek olacağını belirten Başkan Doğan, “Projeyle ilgili hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerimiz başladı. İlk günden itibaren bu dönüşüm projesinin tüm Türkiye’ye model olacağını söylüyoruz” dedi.
Proje ile imar emsali düşürüldüğünü ve dönüşümde tarafından yapılan destek hakkında da bilgi veren Doğan, “Bunun anlamı da bu dönüşümle kazanan tamamen vatandaşımız ve şehir olacağı demektir. Cedit’te yeşil alanın arttığı, içerisinde sosyal tesislerin olduğu, vatandaşın kendi oturduğu yerde yeni evine kavuştuğu bir dönüşüm olacak. CHP ilçe başkanına, yönetimine ve meclis üyelerine, bir vatandaşımızla görüşme sürecinin hangi aşamalardan oluştuğunu, görüşmelerde hangi kriterler kullanıldığı, vatandaşımıza nasıl bir seçenek yolu sunulduğu şeffaf bir şekilde anlatıldı. Projenin içeriğini, maliyetlerini, değerini, zorluklarını avantajlarını tek tek örnekleriyle kendilerine anlatmaya çalıştık” diye konuştu.
“Kentsel dönüşüm projesindeki gayemiz, olası bir deprem felaketinde riskli bölge olan bu mahallemizde can kayıplarının yaşanmaması için bir an önce çağdaş, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları olan bir yaşam alanı sağlamaktır” diyen Doğan, “Bu proje, yerinde dönüşüm özelliği taşıyan, tamamen vatandaşımızın kazancının hedeflendiği bir çalışmadır. İzmit’te yapacağımız ve Türkiye’ye model olacak çalışma ile diğer şehirlerdeki dönüşüm süreci de hızlanacak ve vatandaşlar dönüşümü kendileri isteyecek ve sahiplenecektir. Hak sahipleriyle görüşmelerimiz son derece verimli geçiyor ve birçoğu da ilk görüşmede imza ile sonuçlanıyor. Şimdiye kadar da projenin her aşaması hakkında bilgilendirmede bulunduğumuz CHP’liler son sunumumuzdan da son derece memnun kaldıklarını belirttiler” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, CHP’lilere Cedit’teki kentsel dönüşümü anlattı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

Taklit ve tağşiş yapan işletmeler açıklandı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

Irak'ta ele geçirildi! Abdullah Ağar o detaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.