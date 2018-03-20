HABER

Başkan Doğan, emekli öğretmenin sergi açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, emekli öğretmen Yıldız Uygur’un 2’inci kişisel sergisinin açılışına katıldı.İzmitli emekli öğretmen Yıldız Uygur 2’inci kişisel sergisinin açılışını İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın katılımı ile açıldı.

Başkan Doğan, emekli öğretmenin sergi açılışına katıldı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, emekli öğretmen Yıldız Uygur’un 2’inci kişisel sergisinin açılışına katıldı.
İzmitli emekli öğretmen Yıldız Uygur 2’inci kişisel sergisinin açılışını İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın katılımı ile açıldı. Belediye Sanat Galerisi’nde açılan sergide 10 yıldır resim çalışmaları yapan Uygur’a ait 42 yağlı boya ve pastel çalışmaları yer alıyor. Sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Memleketimizin her bir köşesi güzel ama İzmit’imiz ayrı bir güzeldir. İzmit Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Çağdaş belediyecilik artık insanların yaşamlarına dokunabilme, yaşlısından, gencine, kadınından, engellisine onların yaşam kalitelerine kalite katmaya kadar uzanan bir sürece döndü” dedi.
İZMEK’in bir halk üniversitesine dönüştüğünü belirten Doğan, “Bizim ilham kaynağımız Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışıdır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarımızdan bir tanesi de İZMEK’tir. Her yıl on binlerce kişinin yararlandığı İZMEK büyük bir halk üniversitesidir. İZMEK bünyemizde çok sayıda resim atölyeleri bulunuyor. İzmit Belediyesi Türkiye’ye model olabilecek çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.
Okul hayatında sanattan uzak kaldığına dikkat çeken Doğan, “Ben tıp okudum, çocuk hastalıkları ihtisası yaptım. Hep sol beynime çalıştım. Sonra fark ettim ki sağ beynimi zayıf bırakmışım. Halbuki bunları beraber götürmeliymişim. Daha çok şiir okumalı, daha çok resim yapmalı, enstrüman çalmalıymışım. Yeni yetişen nesillerimize bunun ikisini birden yürüterek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o çağdaş medeniyetler yarışında daha donanımlı gençler olsunlar, yarınlarda Türkiye devletimiz daha güvenli ellerde olsunlar. Sanat hayatın tadı, tuzu, lezzetidir. İzmit’e sanat çok yakışıyor. İzmit’te sanat var sloganımızla Güzel Sanatlar Fakültemizle birlikte 6 yıldır projeler yapıyoruz. Sokak sanatçılarımız, sokak ressamlarımız, sokak müzisyenlerimiz, karikatüristlerimiz, sanat galerimiz var. Şimdi Kültür Tepesinde Sanat Tepemiz oluşuyor. İstanbul’daki Pierre Loti, Fransa’da ki ressamlar tepesi gibi İzmit’e gelip bizim sanat tepemizde sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından açılış yapılıp sergi gezildi.

Başkan Doğan, emekli öğretmenin sergi açılışına katıldı

Çok ağır sözler: İt oğlu itÇok ağır sözler: İt oğlu it
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

e-Devlet'in yeni uygulaması ortaya çıktı! Mutlaka sorgulayın

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Afrin Şehidi Binbaşı Dunca'dan duygulandıran vasiyet

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Ankara'da yakalanan madde nükleer değilmiş!

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Hanımağa sır oldu! Değersiz arazileri değerli gibi gösterip...

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Deprem riski sorgulama: Deprem haritası yayımlandı! Ev adresini gir deprem riskini öğren!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Son dakika! Dışişleri'nden Birleşik Arap Emirlikleri'ne yanıt!

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

Askerlere dev operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.