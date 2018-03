Başkan Doğan, emekli öğretmenin sergi açılışına katıldı

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, emekli öğretmen Yıldız Uygur’un 2’inci kişisel sergisinin açılışına katıldı.

İzmitli emekli öğretmen Yıldız Uygur 2’inci kişisel sergisinin açılışını İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın katılımı ile açıldı. Belediye Sanat Galerisi’nde açılan sergide 10 yıldır resim çalışmaları yapan Uygur’a ait 42 yağlı boya ve pastel çalışmaları yer alıyor. Sergi açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Memleketimizin her bir köşesi güzel ama İzmit’imiz ayrı bir güzeldir. İzmit Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Çağdaş belediyecilik artık insanların yaşamlarına dokunabilme, yaşlısından, gencine, kadınından, engellisine onların yaşam kalitelerine kalite katmaya kadar uzanan bir sürece döndü” dedi.

İZMEK’in bir halk üniversitesine dönüştüğünü belirten Doğan, “Bizim ilham kaynağımız Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışıdır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarımızdan bir tanesi de İZMEK’tir. Her yıl on binlerce kişinin yararlandığı İZMEK büyük bir halk üniversitesidir. İZMEK bünyemizde çok sayıda resim atölyeleri bulunuyor. İzmit Belediyesi Türkiye’ye model olabilecek çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.

Okul hayatında sanattan uzak kaldığına dikkat çeken Doğan, “Ben tıp okudum, çocuk hastalıkları ihtisası yaptım. Hep sol beynime çalıştım. Sonra fark ettim ki sağ beynimi zayıf bırakmışım. Halbuki bunları beraber götürmeliymişim. Daha çok şiir okumalı, daha çok resim yapmalı, enstrüman çalmalıymışım. Yeni yetişen nesillerimize bunun ikisini birden yürüterek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o çağdaş medeniyetler yarışında daha donanımlı gençler olsunlar, yarınlarda Türkiye devletimiz daha güvenli ellerde olsunlar. Sanat hayatın tadı, tuzu, lezzetidir. İzmit’e sanat çok yakışıyor. İzmit’te sanat var sloganımızla Güzel Sanatlar Fakültemizle birlikte 6 yıldır projeler yapıyoruz. Sokak sanatçılarımız, sokak ressamlarımız, sokak müzisyenlerimiz, karikatüristlerimiz, sanat galerimiz var. Şimdi Kültür Tepesinde Sanat Tepemiz oluşuyor. İstanbul’daki Pierre Loti, Fransa’da ki ressamlar tepesi gibi İzmit’e gelip bizim sanat tepemizde sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış yapılıp sergi gezildi.