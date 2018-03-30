HABER

Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fransa dönüşü mahalleleri gezdi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Fransa dönüşü mahalle dönüşü gezilerine başladı.

Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fransa dönüşü mahalleleri gezdi.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Fransa dönüşü mahalle dönüşü gezilerine başladı. Bu kapsamda Başkan Doğan ilk olarak Hacıhızır Mahallesi’ndeki inceleme gezisine katıldı. Cadde ve sokakları adım adım gezen Doğan’a İzmit Belediye Meclis üyesi Aykut Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürleri eşlik etti. Gezi boyunca mahalle muhtarı Hüseyin Kılıç heyete bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.
Kaldırımdan, korkuluklara kadar her alanın inceleme yapıldı. Mahalle bakkalına ziyaretinde çocukluğundan bahseden İzmit Belediye Başkanı Doğan “Mahalle bakkalları her zaman bizim kültürümüzün bir parçası olmuştur. Çocukluğunda bakkalda çalışan biri olarak söyleyebilirim ki, bakkallar sadece ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerler değil, aynı zamanda borç para aldığımızı, evimizin anahtarımız bıraktığımız sırdaşımızdır. Her ne kadar alışveriş merkezleri ve büyük marketlerin sayısı artmış olsa da mahalle bakkalının yeri ve önemi her zaman farklı kalmıştır. Biz de İzmit Belediyesi olarak, bu kültürün yok olmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Başkan Doğan Hacıhızır’daki incelemelerinin ardından Malta Mahallesi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Başkan Doğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı! Tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Taksim'deki tecavüz dehşetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

Çocuk istismarı düzenlemesi için tarih belli oldu

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

MSB Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ve seçim faaliyetleri açıklandı!

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak?

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.