Başkan Doğan Fransa dönüşü vatandaşlarla bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fransa dönüşü mahalleleri gezdi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Fransa dönüşü mahalle dönüşü gezilerine başladı. Bu kapsamda Başkan Doğan ilk olarak Hacıhızır Mahallesi’ndeki inceleme gezisine katıldı. Cadde ve sokakları adım adım gezen Doğan’a İzmit Belediye Meclis üyesi Aykut Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürleri eşlik etti. Gezi boyunca mahalle muhtarı Hüseyin Kılıç heyete bölgenin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Kaldırımdan, korkuluklara kadar her alanın inceleme yapıldı. Mahalle bakkalına ziyaretinde çocukluğundan bahseden İzmit Belediye Başkanı Doğan “Mahalle bakkalları her zaman bizim kültürümüzün bir parçası olmuştur. Çocukluğunda bakkalda çalışan biri olarak söyleyebilirim ki, bakkallar sadece ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerler değil, aynı zamanda borç para aldığımızı, evimizin anahtarımız bıraktığımız sırdaşımızdır. Her ne kadar alışveriş merkezleri ve büyük marketlerin sayısı artmış olsa da mahalle bakkalının yeri ve önemi her zaman farklı kalmıştır. Biz de İzmit Belediyesi olarak, bu kültürün yok olmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Başkan Doğan Hacıhızır’daki incelemelerinin ardından Malta Mahallesi’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Başkan Doğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.