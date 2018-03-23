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Başkan Doğan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezilerine Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde devam ederek bir dizi incelemede bulundu.İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri Mehmet Ali Paşa Mahallesi ile devam etti.

Başkan Doğan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemede bulundu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezilerine Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde devam ederek bir dizi incelemede bulundu.
İzmit Belediyesi’nin mahalle inceleme gezileri Mehmet Ali Paşa Mahallesi ile devam etti. Beraberindeki heyet ile birlikte mahalleyi gezerek incelmelerde bulunan Başkan Doğan, vatandaşlar ile sohbet edip sorunlarını dinledi. Başka Doğan’a incelemeler sırasında Belediye meclis üyeleri Ersin Alparslan ve Cemil Kanpara ile Muhtar Yaşar Doğan’da eşlik etti. Doğan, İSU tarafından bölgedeki alt yapı çalışmalarının ardından üst yapısı yenilenen sokaklarda da incelemelerde bulundu. Başkan Doğan, yapımı devam eden Mehmet Ali Paşa Merkez Cami inşaatında da incelemelerde bulunarak cami dernek başkanı Cemil Kanpara’dan bilgi aldı.
Mevcut caminin yetersiz kalması sebebiyle yeni bir camii inşaatının zorunlu olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, “Yeni cami yapılması başta vatandaşlarımızın olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin ve bizim ortak isteğimizdi. Bu süreçte elimizden geleni yaptık. Cami inşaatımız hızla yükseliyor. Çalışmalar tamamlandığında meydanıyla, taziye alanıyla mahallemize yakışır bir ibadethane olacak” dedi.

Başkan Doğan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemede bulundu

Başkan Doğan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemede bulundu

Başkan Doğan Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde incelemede bulundu

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