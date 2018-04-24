HABER

Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın 9 yıldır ara vermeden sürdürdüğü mahalle inceleme gezileri Yenişehir Mahallesi ile devam etti.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezilerini sürdürüyür.

Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın 9 yıldır ara vermeden sürdürdüğü mahalle inceleme gezileri Yenişehir Mahallesi ile devam etti.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezilerini sürdürüyür. Başkan Doğan, 9 yıldır aralıksız olarak devam ettirdiği gezilerine Yenişehir Mahallesi ile devam etti. Cadde ve sokakları gezen Başkan Doğan’a Belediye meclis üyesi Ayhan Arslanboğa, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, Yenişehir Mahalle Muhtarı Mesut Belhan, Ak Parti İzmit İlçe Yöneticisi Sami Ataman, Ak Parti Yenişehir Mahalle Temsilcisi Mahmut Çankaya ile daire müdürleri eşlik etti. Yenişehir Mahallesini sokak sokak gezen Doğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Doğan, mahalle gezisi sırasında Yenişehir Mahallesinde yapımına başlanan kültür merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.
Mahalle gezisi sırasında konuşan Başkan Doğan, “10-12 yıl öncesine bakıldığında Yenişehir Mahallemizdeki değişim büyük dikkat çekmektedir. Bu mahallemiz şehrimizin nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallesidir. Hizmet yoğunluğumuz da o oranda fazladır. Yenişehir, bir zamanlar alt ve üst yapı sorunlarının yanı sıra sosyal hizmetlerden de yoksun bırakılan bir mahallemizdi. Ancak şu anda yapılan hizmetlerle şehrimizin adeta göz bebeği durumunda olup, herkesin ilgi odağı oldu” dedi.
“Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren diğer mahallerimizde olduğu gibi Yenişehir mahallemiz için de kollarımız sıvadık” diyen Doğan, ’’Çocuk parklarından, çocuk oyun alanlarına, Çocuk Hakları Okulumuzdan, çocuk oyun sokağına, kadınlarımız için kurs merkezlerinden, mahalle konağına, camilerimize, kapalı pazarına, okullarımıza kadar mahallemize her alanda çok önemli hizmetlerde bulunduk. Ayrıca mahallenin değerinin artması açısından da önemli yatırımları mahallemize getirdik. Mahallemiz ve halkımız için büyük önem arz eden Yenişehir Kültür Merkezi inşaatımızda hızla yükseliyor. Merkezimizde kadınlarımıza kurs, gençlerimize sportif alanlar, gençlerimize alanlar, sağlıkla ilgili birimler, emekli evimiz, çok amaçlı salonlarımız hepsi olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...Kritik 72 saate girildi! Abdullah Gül...
‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası‘İSD ittifakı CHP’yi geçiyor’ iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Son dakika! Adıyaman'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit!

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Sevgilisinin ismini camdan silen esnafı dövdü

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Ankara Valiliği'nden 1 Mayıs yasağı

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Cumhuriyet gazetesi davasında sona gelindi

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

Meral Akşener: Çatı aday olmam!

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

93 Harbi'nden kalan kayıp şehitlik Ukrayna'da bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.