Başkan Doğan Yenişehir Mahallesinde incelemelerde bulundu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın 9 yıldır ara vermeden sürdürdüğü mahalle inceleme gezileri Yenişehir Mahallesi ile devam etti.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, mahalle gezilerini sürdürüyür. Başkan Doğan, 9 yıldır aralıksız olarak devam ettirdiği gezilerine Yenişehir Mahallesi ile devam etti. Cadde ve sokakları gezen Başkan Doğan’a Belediye meclis üyesi Ayhan Arslanboğa, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, Yenişehir Mahalle Muhtarı Mesut Belhan, Ak Parti İzmit İlçe Yöneticisi Sami Ataman, Ak Parti Yenişehir Mahalle Temsilcisi Mahmut Çankaya ile daire müdürleri eşlik etti. Yenişehir Mahallesini sokak sokak gezen Doğan, vatandaşlarla da sohbet etti. Başkan Doğan, mahalle gezisi sırasında Yenişehir Mahallesinde yapımına başlanan kültür merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.

Mahalle gezisi sırasında konuşan Başkan Doğan, “10-12 yıl öncesine bakıldığında Yenişehir Mahallemizdeki değişim büyük dikkat çekmektedir. Bu mahallemiz şehrimizin nüfus yoğunluğu en fazla olan mahallesidir. Hizmet yoğunluğumuz da o oranda fazladır. Yenişehir, bir zamanlar alt ve üst yapı sorunlarının yanı sıra sosyal hizmetlerden de yoksun bırakılan bir mahallemizdi. Ancak şu anda yapılan hizmetlerle şehrimizin adeta göz bebeği durumunda olup, herkesin ilgi odağı oldu” dedi.

“Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren diğer mahallerimizde olduğu gibi Yenişehir mahallemiz için de kollarımız sıvadık” diyen Doğan, ’’Çocuk parklarından, çocuk oyun alanlarına, Çocuk Hakları Okulumuzdan, çocuk oyun sokağına, kadınlarımız için kurs merkezlerinden, mahalle konağına, camilerimize, kapalı pazarına, okullarımıza kadar mahallemize her alanda çok önemli hizmetlerde bulunduk. Ayrıca mahallenin değerinin artması açısından da önemli yatırımları mahallemize getirdik. Mahallemiz ve halkımız için büyük önem arz eden Yenişehir Kültür Merkezi inşaatımızda hızla yükseliyor. Merkezimizde kadınlarımıza kurs, gençlerimize sportif alanlar, gençlerimize alanlar, sağlıkla ilgili birimler, emekli evimiz, çok amaçlı salonlarımız hepsi olacak” ifadelerini kullandı.