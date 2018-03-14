Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, kent merkezinde bulunan esnafla bir araya gelerek, şikayet ve önerilerini dinledi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Gencinden, yaşlısına herkesle bir araya gelen Doğan, Başkan Doğan, şehir merkezindeki esnafların işyerlerini tek tek dolaşarak hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu. Esnafların istek ve şikayetlerini dinleyen, satışlarını arttırabilmek için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulunan Başkan Doğan, “İzmit Kocaeli’nin merkez ilçesidir. Kocaeli’nin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz şehrimizde özellikle çarşı merkezde ticari hayatın canlılığı bizim için çok önemli. Esnafımızın alışverişlerinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Cadde ve sokaklarda yaptığımız yenileme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra esnafımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.

Şehir merkezindeki hareketliliğin ve ticari gelirin atması için esnaflara da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Doğan, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.