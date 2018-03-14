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Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:24 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 14 Mart tıp bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ın mesajı şöyle:“Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır.

Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç’ın 14 Mart Tıp Bayram mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 14 Mart tıp bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayınladı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç’ın mesajı şöyle:
“Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayarız. İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum”

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