Başkan Duruay Polis Akedemisi öğrencileriyle tiyatro izledi

Gölbaşı Belediyesi ve Polis Akademisi iş birliği ile “Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları” oyunu sahnelendi.

Gölbaşı Belediyesinin ve Polis Akademisinin ortaklaşa düzenlediği “Milli Mücadelenin Cesur ve Kayıp Kadınları” isimli tiyatro oyunu Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezinde sahnelendi. Polis Akademisi öğrencilerine moral vermek amacıyla düzenlenen oyuna AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve Polis Akademisi öğrencileri katıldı.

Milli mücadelenin kayıp kadınları

İlknur Bektaş’ın yazdığı, yönetmenliğini Hüseyin Sorgun’un yaptığı oyun yüzyıl önce bu topraklar üzerinde yaşanan varlık ve yokluk meselesini anlatıyor. Oyunda tarihe damga vuran "Kara Fatma", "Senem Ayşe", "Şerife Bacı", "Efe Ayşe" ve "Yirik Fatma"nın hikayelerinden kesitler bulunuyor. Müziklerini Sedat Anar ve Serkan Akgün imzası taşıyan oyun izleyicilerden büyük alkış aldı.

Çolak’tan Duruay’a anlamlı hediye

Tiyatro oyunu sonrası Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay’ı sahneye davet eden Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak Tiyatro gösterimi için desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çolak ayrıca Başkan Duruay’a polis şapkası ve üzerinde Osmanlıca “Allah, vatan, bayrak, birlik,” yazan sancak hediye etti.

Program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.