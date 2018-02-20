Başkan Dut, görev süresini 36 yıla taşıdı

32 yıldır görevde bulunan Edremit Şoförler ve Otomobilciler Odası (EŞOOD) Başkanı Ahmet Dut, gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.
1951 yılından bu güne hizmet gösteren EŞOOD, geçtiğimiz gün 517 üyesi için olağan genel kurul toplantısına gitti. Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde 396 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başladı. Oluşturulan divan heyeti nezaretinde gündem maddeleri değerlendirildi ve son olarak yeni yönetim kurulu ve başkanlık seçimi yapıldı. İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü gözetimindeki seçimde odanın 32 yıllık başkanı Ahmet Dut ile Mehmet Ali Çiftçi’nin listeleri yarıştı. Çiftçi 173 oy alırken, Dut ise 223 oy alarak görev süresini 36 yıla çıkarttı. Toplantıya katılanlar için lokma, zeytin, peynir ve çay ikramlarında bulunuldu.
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