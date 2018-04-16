Başkan Duymuş, Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi

Bilecik’in Vezirhan Belde’sinde faaliyet gösteren Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’u makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, konuklarına teşekkür etti. Burada kısa bir açıklamada bulunan Duymuş, “Vezirhan’ımızın en eski sivil toplum kuruluşlarından Vezirhan Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Nakliyeci kardeşlerimiz Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Kooperatif Başkanlığı seçimi nedeni ile bilgi paylaşımında bulundular. Ülkemizin en ağır işini yapan ve zor şartlarda yaz kış demeden direksiyon sallayan nakliyeci kardeşlerimize işlerinde kolaylıklar diliyor, genç nakliyecilerimize de başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.