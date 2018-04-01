HABER

Başkan Duymuş’tan Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’na ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İzmir’de düzenlenen Doğaltaş Tekonlojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

Başkan Duymuş’tan Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’na ziyaret

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İzmir’de düzenlenen Doğaltaş Tekonlojileri Fuarı’nı ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Beldemizde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının ve ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların stantlarını İzmir’de düzenlenen bir fuarda ziyaret ederek, stantlardaki görevlilere kolaylıklar diledik” ifadelerini kullandı.

Başkan Duymuş’tan Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’na ziyaret

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacakMEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları Hatay'da

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Son dakika: Amanos Dağları'nda 6 terörist öldürüldü

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Son dakika! Siirt'ten acı haber: Yaralı asker şehit oldu

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.