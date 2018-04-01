Başkan Duymuş’tan Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’na ziyaret

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Doğaltaş Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret etti.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, İzmir’de düzenlenen Doğaltaş Tekonlojileri Fuarı’nı ziyaret etti. Burada kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Beldemizde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasının ve ilimizde faaliyet gösteren fabrikaların stantlarını İzmir’de düzenlenen bir fuarda ziyaret ederek, stantlardaki görevlilere kolaylıklar diledik” ifadelerini kullandı.