Başkan Duymuş’tan, Gölpazarı Kaymakamı Duman’a ziyaret

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman’ı makamında ziyaret etti.
Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Duman’ı makamında ziyaret ederek istişarede buldular. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Gölpazarı Kaymakamı Kadir Duman’ı makamında ziyaret etti. İstişarede bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı kaymakamımıza teşekkür ederiz” dedi.
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