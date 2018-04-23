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Başkan Duymuş’tan hasta ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hastanede tedavi hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.Başkan Duymuş, hastanede tedavi gören Hüseyin Güven’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Duymuş’tan hasta ziyareti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, hastanede tedavi hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Duymuş, hastanede tedavi gören Hüseyin Güven’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu tür ziyaretleri sık sık yaptığını belirten Duymuş, "Hastanede tedavi gören hastalarımızı ziyaret edip, kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletsin. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

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