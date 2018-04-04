Başkan Efeoğlu’ndan teşekkür

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında Amasya ilinde gerçekleştirdikleri eğitim seminerine yoğun katılımın olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Başkan Efeoğlu yaptığı açıklamada, 28-31 Mart 2018 tarihleri arasında Amasya ilinde gerçekleştirdikleri eğitim seminerine, sendika yönetimi, komite başkanları, sendika temsilcileri ve üyelerin yoğun bir katılım sağladığını belirterek, “Başarılı şekilde tamamladığımız bu eğitim seminerine katılan herkesin, olumlu ve güzel düşünceleri bizleri ve yönetimimizi memnun etti. Bu semineri düzenleyen ve katılmamıza imkân sağlayan Hizmet - İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere yönetim kuruluna ve bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
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